Euro NCAP roept nieuwe Opel crossover uit tot 'Best in Class Car 2017'

De Opel Crossland X is door Euro NCAP uitgeroepen tot klassenwinnaar. Het onafhankelijke veiligheidsinstituut maakt ieder jaar de klassenwinnaars van het afgelopen jaar bekend. De populaire crossover van Opel is 'Best in Class Car 2017' en daarmee volgens Euro NCAP de veiligste auto in zijn segment.

Maximale veiligheidsscore

De Opel Crossland X behaalde in de meest recente botsproeven van Euro NCAP (november 2017) het maximum van vijf sterren. De stijlvolle en functionele crossover scoorde in alle vier de veiligheidscategorieën uitstekende cijfers – bij de bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers én in de categorie rijassistentiesystemen. De Opel Crossland X scoorde vooral uitstekend bij de crashtests van opzij en behaalde hier het hoogst mogelijke puntenaantal voor de bescherming van volwassenen en kinderen.

Geavanceerde rijassistentiesystemen

Opel rust de Crossland X uit met geavanceerde rijassistentiesystemen die in dit segment ongebruikelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn het optionele vermoeidheidsherkenning-systeem en de standaard Lane Departure Warning. Verder zijn een automatisch noodremsysteem met voetgangersdetectie, LED-koplampen met automatische niveauregeling, Adaptive Forward Lighting (AFL), een 180° panoramische achteruitrijcamera en een waarschuwingssysteem voor de dode hoek leverbaar.

De compacte, doch ruime Opel Crossland X kent een vliegende verkoopstart. Sinds vorig jaar zijn al meer dan 80.000 exemplaren verkocht aan consumenten in heel Europa. In Nederland is de Opel Crossland X leverbaar vanaf € 20.299,-.