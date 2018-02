Aantal gestolen auto’s in 2017 opnieuw afgenomen

In 2017 is het aantal gestolen personenauto’s opnieuw fors gedaald. Het nam ten opzichte van 2016 met 10% af van 9.179 naar 8.257. Ook werden er minder vrachtwagens, busjes en aanhangers gestolen. Alleen de categorie motorfietsen liet een stijging van ruim 3% zien.

Duitse merken populair

De kans dat een willekeurige auto in Nederland wordt gestolen is ca 1 op 1100. Auto’s met een leeftijd van 4 tot 7 jaar worden vaker gestolen dan jongere exemplaren. Modellen van Audi, BMW en Volkswagen zijn het meest populair bij het dievengilde. Het gaat daarbij met name om de Audi A1, de 1, 3 en 5 serie van BMW en de Golf en de Polo van Volkswagen. Bij de motorfietsen zijn Yamaha en Suzuki het meest populair. Opvallende stijger is KTM, waarvan er 161 zijn gestolen.

Meer auto’s teruggevonden

Van alle gestolen auto's wordt ongeveer 40 % teruggevonden. Na een periode van daling is dit aandeel vergeleken met 2016 iets toegenomen. Het terugvinden is met name in de eerste uren na diefstal toegenomen, mede doordat het aangifte proces de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Titus Visser, directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit: 'Politie, RDW en verzekeraars werken steeds intensiever samen bij het opsporen van gestolen auto's en de bijbehorende daders. Dit werpt zijn vruchten af. Bovendien gaat hier natuurlijk een ontmoedigend effect van uit.'

Brede samenwerking

Naast het gezamenlijk opsporen werken diverse publieke en private partijen ook op andere terreinen intensief samen. Het gaat daarbij onder meer om de inzet op goede preventieve maatregelen en het ontregelen van de handel in gestolen onderdelen.

