Jaguar neemt de legendarische D‑type raceauto weer in productie

Jaguar Land Rover Classic Works in Warwickshire wil 25 nieuwe exemplaren van de D‑type volledig met de hand bouwen. In 1955 plande Jaguar een productie van honderd D‑types, maar de productie stopte in 1956 na slechts 75 exemplaren. Jaguar Classic realiseert nu het oorspronkelijke productiedoel van Jaguar door de resterende 25 geheel nieuwe auto's volledig volgens de oorspronkelijke specificaties te produceren. De Jaguar D‑type – waarmee maar liefst drie keer de 24-uursrace van Le Mans is gewonnen, in 1955, 1956 en 1957 – werd aangedreven door een zescilinder XK-motor. Elk aspect van de D‑types die in 2018 worden gebouwd, voldoen aan de oorspronkelijke specificaties.



Tim Hannig, Jaguar Land Rover Classic Director: 'The Jaguar D‑type is one of the most iconic and beautiful competition cars of all time, with an outstanding record in the world's toughest motor races. And it's just as spectacular today. The opportunity to continue the D‑type's success story, by completing its planned production run in Coventry, is one of those once-in-a-lifetime projects that our world-class experts at Jaguar Land Rover Classic are proud to fulfil.'



De Jaguar D‑type is het derde 'continuation'-model van Jaguar Classic. In 2014-2015 zijn zes ontbrekende Lightweight E-types gebouwd en in 2017-2018 volgden nog eens negen exemplaren van de legendarische Jaguar XKSS.



Een gedegen onderzoek van de specialisten van Jaguar Classic – die exclusieve toegang hebben tot de originele tekeningen van de ingenieurs van Jaguar en de archieven – zorgt ervoor dat elke nieuwe Jaguar D‑type geheel volgens de originele specificaties wordt vervaardigd. Die zijn in de jaren vijftig vastgelegd door de baas van de race-afdeling van Jaguar, Lofty England, en zijn ingenieurs. Kopers van een D‑type kunnen kiezen voor de specificatie van 1955, de zogenoemde Shortnose-versie, of die van 1956, de Longnose-versie. Het prototype dat debuteert op Salon Rétromobile is de Longnose-versie van 1956. Die is herkenbaar aan de langere motorkap, de kenmerkende vin achter de bestuurder, een bredere cilinderkop en eenvoudig te verwisselen remklauwen.