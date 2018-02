RDW verwijdert 50.000 onjuiste tellerstanden

De ingreep vermindert het aantal voertuigen dat onterecht met een onlogische reeks van tellerstanden geregistreerd staat. Met het herstellen van de tellerstanden komt de RDW tegemoet aan een verzoek van de voertuigbranche.

De eigenaren kunnen hun voertuig met een zogeheten NAP-label op occasionsites zetten. Dat kon eerst niet, omdat dat alleen voorbehouden is aan voertuigen met een oplopende reeks tellerstanden.

Onjuiste tellerstanden

Duizenden voertuigbedrijven registreren tellerstanden om te voorkomen dat kilometertellers teruggedraaid worden. Van de ruim 9,5 miljoen voertuigen waarvan een tellerstand is geregistreerd, hebben 193.000 (2,0%) een onlogische reeks. Daarnaast zijn er nog 400.000 (4,2%) voertuigen waarvoor vóór 2014 door de stichting NAP een onlogische stand is vastgesteld. Deze voertuigen krijgen geen oordeel van de RDW. Een deel van de onlogische reeksen wordt veroorzaakt door één tellerstand in de reeks die overduidelijk onjuist is. Het gaat bijvoorbeeld om voertuigen met tellerstanden die in 8 jaar geleidelijk oplopen tot 400.000 km met daartussen één uitschieter van 900.000 km. Waarschijnlijk is een typefout gemaakt bij het invoeren van de stand.

Analyse tellerstanden

Om deze uitschieters op te sporen gebruikt de RDW een systematiek op basis van maximaal te rijden kilometeraantallen per dag, week, maand, kwartaal en jaar. Dezelfde systematiek wordt ook gebruikt om voertuigbedrijven bij het invoeren van een tellerstand te waarschuwen dat de ingevoerde tellerstand mogelijk niet klopt. De analyse heeft ertoe geleid dat er ongeveer 50.000 tellerstanden uit het register worden verwijderd. Zo’n 42.000 kentekens hebben na deze schoning weer een oplopende reeks tellerstanden. Bij 8.000 voertuigen zit elders in de reeks nog een stand die de reeks nog steeds onlogisch maakt.

Eigenaar op de hoogte

De eigenaar/houder krijgt een brief dat een tellerstand van zijn voertuig is verwijderd. Daarbij ontvangt hij als service een tellerrapport, zodat hij kan zien welke tellerstanden er voor zijn voertuig geregistreerd zijn. Bovendien kunnen de eigenaren van de 8.000 kentekens zo zien waar in de reeks nog een trendbreuk zit. Zij kunnen daarna eventueel nog een correctieverzoek bij de RDW doen.