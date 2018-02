Dit is de nieuwe PEUGEOT 508

Het voorbeeldige rijgedrag, de nieuwe motoren, de talloze technologische voorzieningen en de hoge kwaliteit maken de nieuwe PEUGEOT 508 tot de wereldwijde vaandeldrager van de gamma-upgrade van het merk.

De nieuwe PEUGEOT 508 weet meteen te verrassen door zijn energieke en dynamische voorkomen. De auto is laag (nauwelijks 1,40 m) en onthult carrosserielijnen die het vloeiende en aerodynamische van een coupé hebben..

De voorkant is imposant. De smalle en geblokte grille zit ingesloten tussen de Full LED-koplampen, die rechtstreeks geïnspireerd zijn op de meest recente concept car: de PEUGEOT INSTINCT. Met de leeuw in het midden van de grille en het 508-logo op de neus van de motorkap, is de nieuwe PEUGEOT 508 een eerbetoon aan zijn illustere voorgangers, de PEUGEOT 504 en zijn sportieve en elegante afgeleide: de 504 coupé.

Wat is er zo bijzonder aan het design van de nieuwe PEUGEOT 508?

“We hebben min of meer gebroken met alle geldende normen in het D-segment. Om deze verhoudingen te verkrijgen met een 8 cm kortere auto dan zijn voorganger, hebben we bijvoorbeeld de A-stijl naar achteren geplaatst om de motorkap te vergroten. Door de technologie van de portieren zonder raamstijlen konden we de auto lager maken ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten in dit segment. Hij is 6 cm lager dan zijn voorganger! Optisch is hij daardoor breder, terwijl de breedte in werkelijkheid gemiddeld is.

Om de auto zo aerodynamisch mogelijk te maken, is hij van achteren smaller gemaakt dan van voren, terwijl hij de indruk geeft daar juist breder te zijn! We hebben dit karakter en de manier waarop de auto op zijn wielen staat verkregen door de taille te versmallen, waardoor we de krachtige zijlijnen konden benadrukken. Het is één van de geheimen achter het voorkomen van de nieuwe PEUGEOT 508.“

Motoren

Zo is de nieuwe PEUGEOT 508 uitgerust met de nieuwe generatie Euro 6.d-TEMP-motoren PureTech en BlueHDi (met standaard SCR-technologie) met Best in Class CO2-emissiewaarden. Deze prestatie is des te opvallender gezien de nieuwe technische bepalingen van de WLTP-procedure, waarbij het gehomologeerde brandstofverbruik en het werkelijke brandstofverbruik door de klant zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen.

Wanneer komt er een hybride versie?

Onze Hybride Plug-In aandrijflijn met benzinemotor wordt aangepast en vanaf het najaar van 2019 aangeboden op de nieuwe PEUGEOT 508.