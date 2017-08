Beheer Zorgvastgoedportefeuille WoonFriesland naar VasteState Vastgoedmanagement

WoonFriesland heeft haar zorgvastgoedportefeuille bestaande uit circa 900 eenheden verkocht aan vastgoedbelegger Estea Driestar. Om voor een goede overdracht voor de huurders te zorgen is het zorgvastgoed momenteel ondergebracht in een joint venture en is VasteState Vastgoedmanagement aangetrokken voor het beheer van het vastgoed. De snel groeiende Rotterdamse partij is per 1 augustus gestart met het beheer van de 43 intramurale zorglocaties met de daarbij behorende 900 woningen door heel Friesland.

Modern vastgoedbeheer

Directeur van VasteState Erwin Hebels ziet de nieuwe portefeuille als een mooie kans om zijn kijk op modern vastgoedbeheer los te laten: “Wij hebben ons maanden op deze klus voorbereid en zijn daarom ook super trots dat we deze 43 intramurale zorglocaties mogen gaan beheren, en daarnaast natuurlijk de 900 nieuwe huurder bedienen. Dit nieuwe project past goed bij onze visie als moderne vastgoedbeheerder: optimale vastgoedexploitatie in het maatschappelijk domein waar mensen en stenen samenkomen.”

Omvangrijke portefeuille

WoonFriesland is recentelijk tevens gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille. Deze bestaat uit diverse objecten zoals kantoren, winkels en een ontwikkellocatie in verschillende plaatsen in Friesland. In het najaar volgt het maatschappelijk vastgoed, onder meer bestaande uit multifunctionele centra en scholen met langlopende huurovereenkomsten. De verkoopopbrengst van de WoonFriesland portefeuille zal naar verwachting circa €160 miljoen bedragen. Dit is de eerste keer in Nederland dat een woningcorporatie zo’n omvangrijke portefeuille aan zorg-, bedrijfsonroerend-, en maatschappelijk vastgoed afstoot, aldus WoonFriesland.

VasteState Vastgoedmanagement

VasteState Vastgoedmanagement is in 2007 opgericht en verzorgt vanuit kantoren in Utrecht en Rotterdam fullservice vastgoedbeheer voor publieke en private opdrachtgevers. Denk hierbij aan opdrachtgevers als: Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Stichting Pameijer en Gemeente Rotterdam. Door een unieke en proactieve benadering van vastgoedexploitatie groeit de beheerportefeuille van VasteState met deze nieuwe opdracht tot 4500 beheerde objecten.

Overige informatie:

Account: VasteState Vastgoedmanagement

Adres: Haringvliet 88, 3011 TG Rotterdam

Website: www.vastestate.nl

Telefoon 010 212 4001