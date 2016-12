ZSL: jachtluipaarden wereldwijd mogelijk met uitsterven bedreigd

Het snelste dier ter wereld op het land, de cheeta, is binnenkort mogelijk uitgestorven tenzij er nu wordt ingegrepen en een dringend noodzakelijk landschap-brede actie wordt ondernomen. Dit blijkt dinsdag uit een studie die vandaag is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences.