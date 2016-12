Obama zet 35 Russische diplomaten het land uit vanwege vermeende Russische cyberaanval

Daarnaast heeft hij sancties opgelegd aan twee Russische inlichtingendiensten. De Amerikaanse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor het hacken van de Democratische partij en het e-mail account van de campagneleider van Hillary Clinton. Daarnaast moeten twee Russische gebouwen in New York worden gesloten. Want ook die zouden een rol hebben gespeeld in de aanleiding voor de sancties: een cyberaanval op de Amerikaanse democratie. En ook enkele Russische bedrijven moeten worden gesloten. Dit melden meerdere media donderdag.

Door het hacken van de computersystemen zou de website WikiLeaks telkens weer interne beraadslagen hebben kunnen onthullen. Die waren niet direct vernietigend voor Clinton, maar bevestigden wel het bij veel kiezers bestaande beeld dat ze niet te vertrouwen was, zo schrijft Trouw. Obama heeft al laten weten dat er nog meer gevolgen zullen zijn voor Rusland. Trump daarentegen gelooft niet dat Rusland achter de cyberaanval zat.

Inmiddels heeft de Russische regering gewaarschuwd dat de 'vijandige stappen' van Amerika niet onbeantwoord zullen blijven. Moskou verwerpt de beschuldigingen. Woordvoerder van het Kremling Dmitri Peskov: 'Zoals we voordien al hebben gezegd denken wij dat dergelijke beslissingen, dergelijke sancties ongegrond zijn en illegaal zijn gezien vanuit het internationaal recht. Wij verwerpen dergelijke ongegronde beschuldigingen (...) tegen Rusland.' Dit schrijft Nieuwsblad. be. Verder zegt Peskov: 'De Amerikaanse maatregelen "die destructief zijn voor de bilaterale relaties, doen wenkbrauwen fronsen en worden gezien als een uiting van agressie".