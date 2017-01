Met meer dan 100 km/h bergaf op longboard

'Je moet er niet bij na gaan denken, dan gaat het fout'. Met deze 'wijsheid' in het achterhoofd zijn de twee Belgische longboard-fanaten René Joye (14) en Axel Impens (16), in de Franse Alpen een berghelling afgereden waarbij ze een snelheid van 100 kilometer per uur bereikten.