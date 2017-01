President Donald Trump een feit

Update 18.30 uur

Trump heeft zijn speech gehouden en het podium verlaten. Trump begon zijn speech met een bedankje aan de Amerikanen, aan Obama en aan de kiezers. Over zijn voorganger zei hij: 'Iedere vier jaar staan we hier voor een vredige machtsoverdracht en we bedanken Barack Obama en Michelle Obama voor hun steun.' In zijn speech stelde hij dat vanaf nu Amerika en het Amerikaanse volk op de eerste plaats komen. De macht wordt niet overgedragen aan de volgende administratie maar aan het volk. Trump: 'Vandaag dragen we de macht echter niet over van een administratie naar een andere, maar van Washington naar de mensen. Te lang heeft alleen een klein groepje mensen in Washington geprofiteerd.' En : '20 januari 2017 zal de geschiedenis ingaan als de dag dat het volk de macht weer kreeg. Amerikanen willen goede scholen, veilige buurten en goede banen. Dit zijn normale wensen. De eed die ik afleg is een eed van steun aan alle Amerikanen.'

Update 18.00 uur

Amerika heeft een nieuwe president. Donald John Trump heeft zojuist de eed afgelegd en is beëdigd tot de 45e President van de Verenigde Staten.

Update 17.55 uur

Michael Pence, de vice-president, heeft zojuist de eed afgelegd en is officieel beëdigd.

Update 17.30 uur

President Obama en zijn vice-president Biden zijn op het Capitool naar buiten gekomen en hebben plaatsgenomen. Vervolgens kwamen de nieuwe vice-president Pence en vervolgens Donald Trump naar buiten voor de inauguratie-ceremonie waarbij Trump voor de laatste keer Obama als president de hand schudde.

Er zijn ongeregeldheden opgetreden waarbij relschoppers ruiten hebben ingeslagen van onder andere de Bank of America. De politie heeft direct opgetreden tegen de in zwart geklede relschoppers met traangas en pepperspray.

Update 17.00 uur

President Obama en zijn vrouw Michelle hebben vrijdagmiddag rond 15.30 uur Nederlandse tijd Donald Trump en zijn vrouw Melania op het Witte Huis ontvangen. Om 16.30 uur zijn president Barack Obama en Donald Trump met de zwaargepantserde limousine 'The Beast' naar het Capitool vertrokken waar zij rond 16.40 uur aankwamen. Om 17.15 uur begint de officiële ceremonie van de inauguratie.