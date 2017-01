Zestien doden en 39 gewonden bij ongeluk met Hongaarse schoolbus in Italië

In de bus zaten Hongaarse middelbare scholieren van een gymnasium uit Boedapest. In totaal zaten er ongeveer 60 mensen in de bus. Dat heeft een woordvoerder van het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken voor de staatstelevisie gezegd, zo berichtte de Corriera della Sera. Behalve de scholieren waren er twee chauffeurs aan boord en enkele volwassen scholieren. De scholieren zijn tussen de 14 en 18 jaar oud.

Volgens de Italiaanse krant Corriera della Sera botste de bus tegen de pijler van een viaduct, waarna de bus in brand vloog. De bus kwam uit Frankrijk en was op doorreis naar Oost-Europa. Het ongeluk gebeurde op de snelweg A4 in Noord-Italië. De bus is helemaal uitgebrand.