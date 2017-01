Brandweer Dubai zet flyboard in om branden te blussen

We hebben het waarschijnlijk allemaal weleens gezien. Een water jetpack of flyboard waarbij iemand voor de fun de meest waanzinnige capriolen op het water uithaalt waarbij hij of zij door krachtige waterstralen wordt opgetild.

Brandweer

De toepassingen van deze jetpacks of flyboarden zijn echter niet alleen beperkt om er alleen maar lol mee te hebben. In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) worden ze sinds kort ook gebruikt door de brandweer.

Geen last van files

Bijvoorbeeld bij een autobrand op een weg die is omgeven door water blijkt deze nieuwe blusmethode zeer adequaat temeer als je je bedenkt dat door files het voor de brandweer vaak zeer lastig is om bij een brandende auto te kunnen komen.

Auto's, boten en gebouwen

Met de jetpack of flyboard kan gewoon te water met hoge snelheid naar de brand worden gevaren om deze vervolgens snel te kunnen blussen. In de video, die de 'Dubai Civil Defence' onlangs online heeft gezet, is te zien hoe kinderlijk eenvoudig dit middel kan worden ingezet zonder ook maar enigszins last te hebben van vastzittend verkeer. Verder wil de brandweer in Dubai de nieuwe techniek ook in gaan zetten voor branden op boten of in gebouwen die aan het water gelegen zijn.

Amsterdamse grachten

Het wachten is nu op het moment dat deze methode ook in Nederland in de praktijk te zien zal zijn. Ziet u het al voor u, een brandweerman die uit de Amsterdamse gracht omhoog stijgt en de brand snel weet te bestrijden?