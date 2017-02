Bestsellerschrijver Erich von Däniken : buitenaardsen vormen geen gevaar

'We zijn gewoon in de maling genomen', zegt schrijver Erich von Däniken in een interview met de Duitse Erft Kurier.

Hij verwijst met deze uitspraak naar een geheim document van de CIA over onbekende vliegende objecten, dat hij in handen heeft weten te krijgen,. Het geheime document van de CIA dateert al uit 1954 en zou doorgestuurd zijn naar alle geheime diensten ter wereld. Volgens von Däniken staat er in het geheime document dat de geheime diensten van de CIA de opdracht hebben gekregen om alle UFO-waarnemingen en iedereen die beweert een UFO te hebben gezien belachelijk te maken.

Bewijs verdoezelen

Erich von Däniken zou volgens de Erft Kurier het CIA-document via de website MUTON (een internationaal UFO-meldpunt) in handen hebben gekregen. Het document werd via een Wob-verzoek boven tafel gehaald. Volgens de schrijver zijn er helaas alleen documenten vrijgegeven die meer dan 50 jaar oud zijn. Desondanks bevatten ze een aanwijzing waarin staat dat foto's en films die eenduidig het bewijs leveren dat vliegende objecten inderdaad uit de ruimte naar de aarde zijn gekomen, moeten worden verdoezeld.

Geen angst voor buitenaardsen

Von Däniken stelt dat er geen enkele noodzaak is om angstig te zijn voor buitenaardsen. Tegen Erft Kurier zegt hij hierover: 'De buitenaardsen zijn er al millennia lang en ze zouden de mensheid op elk moment hebben kunnen vernietigen, maar dat hebben ze niet gedaan.' Daarom zou angst voor hen volkomen ongegrond zijn.

De schrijver ergert zich ook aan de manier waarop buitenaardse wezens in films en op tv worden afgebeeld. Vrijwel altijd zijn het gewelddadige rassen die de aarde willen verwoesten.

Boeken

De Zwitser Erich von Däniken heeft 26 boeken geschreven, waarvan ongeveer 60 miljoen exemplaren zijn verkocht. De bekendste zijn: Waren de goden kosmonauten?, De dag dat de goden kwamen, Zijn wij godenkinderen?, De terugkeer van de goden en De goden wáren astronauten.

Bron: http://www.erft-kurier.de/grevenbroich/erich-von-d-228-niken-ist-sicher-...