Kinderen worden verkracht of gaan dood in vlucht naar vrede

Kinderen worden verkracht

Het rapport ‘A deadly journey for children geeft de schrijnende omstandigheden weer waarin vrouwen en kinderen met gevaar voor eigen leven vanuit Syrië en verschillende landen in Afrika proberen Libië te bereiken. Nog voordat zij de onmenselijke overtocht naar Europa wagen, is driekwart van de ondervraagde kinderen in aanraking gekomen met geweld, afpersing en agressie door volwassenen. Bijna de helft van de ondervraagde vrouwen en kinderen zijn tijdens de reis seksueel misbruikt, vaak meerdere keren en op meerdere plaatsen. Duizenden sterven tijdens hun reis naar een beter leven.

"UNICEF pleit voor het instellen van veilige en legale routes voor vluchtelingen voor een veilig heenkomen. Meer vluchtelingen zouden direct uitgenodigd moeten worden, meer mensen moeten gebruik kunnen maken van humanitaire programma’s of humanitaire visa", zegt Majorie Kaandorp, kinderrechtendeskundige UNICEF Nederland.