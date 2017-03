Veiligheidsdiensten in Antwerpen op scherp door dreigfilmpje

Het is volgens de Belgische overheid nog onduidelijk of het filmpje is gemaakt door IS. Bart Bekaert van de Q-music-nieuwsdienst in België zegt: ‘'Het zijn beelden van iemand die rondwandelt in Antwerpen in de buurt van het centraal station, en ook iemand die het station binnenwandelt en voor zich uit filmt en op de achtergrond is die typische muziek te horen die IS vaak gebruikt bij filmpjes'.

Britse terreur experts hebben het filmpje ontdekt en het is nog niet duidelijk of het filmpje echt is. ‘'Het is niet zo dat IS uitpakt met dit filmpje. Het is verschenen op berichtendienst Telegram, maar het is dus nog niet zeker of het echt is’, aldus Bekaert.

Om geen enkel risico te lopen neemt de politie de dreiging zeer serieus en neemt extra veiligheidsmaatregelen.