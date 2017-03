Namen slachtoffers lawine ongeval gebekend

Naast dat zij lid waren van de christelijke studentenvereniging Navigators, maakte zij ook deel uit van de Nijmeegse voetbalclub Mooie Mannen United. Dit meldt het AD vrijdag.

De lichamen van Timo en Marcel zijn al gevonden. Naar de nog vermiste Mark wordt nog gezocht door reddingswerkers en speurhonden.

De drie snowboarders zouden dinsdag in de namiddag off piste zijn gegaan. Omstreeks 16.00 uur verstuurde één van hen een sms dat zij waren verdwaald. Dit smsje werd pas om 17.00 uur gelezen, maar toen had de lawine al plaatsgevonden en was het drietal bedolven onder de sneeuw.