Internationaal pedofielennetwerk dat gebruikmaakte van WhatsApp opgerold

Zij zijn afkomstig uit 10 verschillende landen. Voor de ontmanteling van het netwerk werkte de Spaanse politie samen met Europol en Interpol. De leden van het netwerk waren actief in 18 verschillende landen, waaronder Duitsland, Spanje, Portugal en in Zuid-Amerika in landen als Chili en Equador. Dit meldt de de BBC. De leden van het netwerk stuurden elkaar seksfoto's via privé-WhatsAppgroepen. De Spaanse politie leidde het onderzoek. Er waren 25 gespreksgroepen waarin beeldmateriaal werd uitgewisseld, met in totaal 130 verdachten.

Steven Wilson, hoofd van de afdeling cybercrime bij de Europese politiedienst Europol, zegt dat het voor het eerst is dat er een internationaal WhatsApp-netwerk wordt ontdekt. Er zijn 360.000 bestanden in beslag genomen. De politie kijkt of zij kan natrekken welke kinderen het slachtoffer waren van het seksueel misbruik. Volgens de Belgische krant Het Belang van Limburg is het in beslag genomen materiaal 'buitengewoon beestachtig'. De slachtoffers waren deels nog baby’s, de oudste kinderen acht jaar oud.