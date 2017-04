Door Britse politie opgepakte terreurverdachte had messen in rugzak

Donderdagmiddag hebben zwaar bewapende Britse agenten in het centrum van Londen een 27-jarige terreurverdachte opgepakt die minstens twee grote messen bij zich had. Dit melden de Britse media donderdag.

Twee messen

De verdachte, die een rugzak bij zich droeg en in een zwart trainingspak gekleed was, werd rond 14.30 uur lokale tijd gecontroleerd. Daarbij werd hij op de grond in de boeien geslagen en gefouilleerd. Uit zijn rugzak kwamen tenminste twee grote messen tevoorschijn.

Parlementsgebouwen

De aanhouding werd verricht vlakbij diverse parlementsgebouwen en op slechts enkele meters van Downing Street waar de ambtswoning van premier May zich bevindt. De man werd in een politiebus weggevoerd.

Forensisch onderzoek

Op de plek waar de man werd aangehouden hebben forensische experts van Schotland Yard een sporenonderzoek verricht en al het bewijsmateriaal op foto vastgelegd.