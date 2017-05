Defensieministers anti-IS coalitie bijeen in Kopenhagen

Het optreden tegen terreurorganisatie IS stond vandaag hoog op de agenda in Kopenhagen. Het onderwerp werd uitvoerig besproken door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en haar collega’s van Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Irak, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De bondgenoten en partners spraken onder meer over het verloop van de campagne tegen IS en over vervolgstappen.

Met steun van de coalitie boeken de Iraakse strijdkrachten inmiddels een aanzienlijke vooruitgang in de strijd tegen terreurorganisatie IS. “Maar het moeilijkste deel ligt mogelijk nog in het verschiet”, legt Hennis uit. “IS is in West-Mosul geïsoleerd en wordt aangevallen, maar is tegelijkertijd vastbesloten de strijd voort te zetten.”

Verachtelijke tactieken

Zoals bekend gebruikt IS verachtelijke tactieken door bijvoorbeeld onschuldige burgers als menselijke schilden in te zetten. Hennis: “Het is dus essentieel om Iraakse grondtroepen te blijven ondersteunen."

Syrië

Tegelijkertijd wacht een moeilijke strijd in Raqqa, alwaar door de coalitie gesteunde Syrische troepen de stad inmiddels bijna geheel omsingelen. Aanwezigheid van Assad-gezinde strijdkrachten, maar ook van Rusland en Turkije maakt de situatie daar nog complexer dan in Irak. Hennis: "IS verdrijven uit Raqqa en uiteindelijk militair verslaan, dat is het streven. Ook onze binnensteden zijn hierbij gebaat."

Nederland steunt de voortgang in de strijd tegen IS, onder anderen met trainers in Irak maar bijvoorbeeld ook met de inzet van een KDC-10 tankervliegtuig. De ontwikkelingen gaan snel en de behoefte van de coalitie is aan verandering onderhevig. Hier zal steeds weer op moeten worden ingespeeld.