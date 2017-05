Streaker op Eurovisie Songfestival geen Australische fan

De man die zaterdagavond op het podium in Kiev zijn blote billen toonde is geen Australische fan, maar een bekende Oekraïense streaker en grappenmaker.

Vitalii Sediuk nam zijn kans waar tijdens het optreden van Jamala in de pauze. Jamala is de Oekraïense zangeres die vorig jaar het songfestival won. Sediak danste op het podium in het rond en schudde met zijn billen, voordat hij door de beveiliging in de kraag werd gegrepen. Iedereen dacht dat het om een Australiër ging, omdat hij de Australische vlag om zijn nek had. Het bleek te gaan om Vitalii Sediuk die op YouTube al vele hits scoorde met zijn niet al te smakelijke grappen.

Het showtje van Sediak werd snel de kop in gedrukt. Hoewel hij slechts kort te zien was, werden er wel de nodige grappen op Twitter gemaakt. Zo twitterde Anja: Leukste act deze avond... streaker!! #esf17 en Bas van der Putten @Basvanderputten: Net toen je er echt geen reet meer aan vond #streaker #esf17.