Voorlopig verbod Yulin hondenvleesfestival in China

'Chinese activisten en handelaren berichten dat de Chinese overheid heeft aangekondigd dat restaurants, straatverkopers en handelaren niet langer in hondenvlees mogen handelen, met boetes tot 100,000 yuan en gevangenisstraf bij overtreding', aldus de Bont voor Dieren.

Verbod per 15 juni 2017

Het verbod zou er zijn gekomen op initiatief van Mo Gong Ming, Yulin’s Partijsecretaris, en zal officieel ingaan op 15 juni, precies één week voor de start van het festival op 21 juni, het begin van de zomer.

Voorafgaan aan het jaarlijkse festival worden er duizenden zwerfhonden, gestolen huisdieren en gefokte honden dagenlang over lange afstanden vervoerd in kleine kratten richting Yulin en vervolgens ter plekke geslacht. De laatste jaren heeft het festival tot wereldwijde protesten en een storm van kritiek op social media geleid onder hashtags zoals #stopyulinforever.

'Mijlpaal'

Bont voor Dieren voert al jaren campagne tegen de massale hondenslachting in Yulin en is blij met het (voorlopige) succes. Directeur Nicole van Gemert: ‘Het is een mijlpaal voor onze campagnes in China. Het verbieden van dit zogenaamde festival markeert een ware omslag in de houding van de Chinezen richting dieren, en wij rekenen op een domino effect met een einde aan het dierenleed op andere festivals en in de bontindustrie.’

'Tijdelijk verbod'

Chinese activisten vermelden dat het verbod vooralsnog tijdelijk is ingesteld, en dat het geen definitief einde lijkt te betekenen aan de handel in honden- en kattenvlees. Maar in tegenstelling tot wat er dikwijls beweerd wordt, is het geen traditioneel feest en ook niet gebruikelijk voor Chinezen om honden- of kattenvlees te eten.

Gestolen dieren

Veel van de honden zijn gestolen huisdieren en hebben dikwijls nog halsbanden om bij aankomst in Yulin. Bovendien zijn de dieren dikwijls ernstig ziek en gewond, en de handel in hondenvlees is gezien het risico op rabiës en cholera een serieuze bedreiging voor de gezondheid volgens de Wereld Gezondheid Organisatie.

Nicole van Gemert; ‘Het is een signaal van vooruitgang in China; de bevolking begint in te zien dat dierenleed geen Chinese traditie is. Met een bevolking van bijna 1½ miljard mensen is dat een cruciale overwinning voor het lot van honden, katten en hopelijk vele andere dieren’.