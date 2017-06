Brand Londen eist 12 levens, gebouw staat niet op instorten

In Londen is vannacht in een appartementsgebouw van 27 verdiepingen een enorme brand uitgebroken.

12 doden, 78 gewonden, 18 kritiek, 65 reddingen

De brand brak uit in een appartement op de tweede verdieping van de flat en verspreidde zich snel over het hele gebouw. De brandweer rukte massaal uit. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden bezig om de brand te bestrijden. Woensdagavond werd tijdens een speciale persconferentie om 18.00 uur bekend dat er inmiddels 12 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn en ruim 78 mensen gewond zijn geraakt waarvan 18 kritiek. De brandweer en ambulancemedewerkers hebben tot op heden in totaal 65 personen kunnen redden uit de woontoren. Volgens de politie zal het dodenaantal waarschijnlijk stijgen.

Gesprongen

De brand in de Grenfull Tower woedt sinds 00.54 uur plaatselijke tijd. Ooggetuigen meldden dat ze bewoners hebben horen schreeuwen omdat ze vast zaten in het gebouw. Ze zouden het gebouw niet meer hebben kunnen verlaten door de rook op de gangen en trappenhuizen. Volgens diverse Britse media zouden mensen naar beneden zijn gesprongen. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt omdat men vreest dat de flat op instorten staat. Panden naast de flat zijn uit voorzorg ontruimd.

Brandveiligheid

Bewoners van het Londense flatgebouw Grenfell Tower klagen al jaren lang over de brandveiligheid. Een actiegroep wees de flat eigenaar en gemeente al geruime tijd op het brandgevaar. Op sociale media reageren ze dan ook boos dat hun waarschuwingen dan ook aan dovemansoren waren gericht. Mogelijk is kortsluiting in een koelkast de oorzaak van de enorme brand in de woontoren.

Pand staat niet op instorten

Gespecialiseerde opsporings- en reddingsteams en een bouwkundig ingenieur hebben het gebouw gecontroleerd en zeggen dat het gebouw niet op instorten staat en dat het veilig is voor brandweerpersoneel om hun werk daar te doen.

Live: