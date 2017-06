Politie opent vuur op man die inrijdt op agenten in Brussel

In het Belgische Sint-Jans-Molenbeek heeft een man geprobeerd in te rijden op een groep agenten. De agenten opende het vuur.

Het incident vond plaats tijdens een controle bij het station van Brussel-West. Hierbij wilden agenten een blauwe Mercedes controleren, maar die stopte niet en is op mijn collega's ingereden. Zij hebben daarop twee keer op het voertuig geschoten.

Na het incident is de man in zijn Mercedes gevlucht. Volgens de politie is het voertuig aan de linkervoorkant beschadigd door de kogelinslagen. De politie houdt rekening dat het voertuig mogelijk gestolen is. Vooralsnog ontbreekt ieder spoor van de doorrijder.