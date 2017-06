Peuters komen om in snikhete auto, moeder aangeklaagd

In Amerika heeft de politie de moeder van twee peuters opgepakt die vorige maand omkwamen in een bloedhete auto.

De politie denkt dat de 24-jarige vrouw de peuters bewust achterliet en de portieren afsloot. Ze zou haar dochter 'een lesje hebben willen leren' omdat ze niet vrijwillig mee naar binnen wilde gaan. Dit meldt onder meer de NOS zondag.

Kinderen aan lot overgelaten

Het meisje van 2 jaar en het jongetje van 1,5 jaar stierven vorige maand in de auto van hun moeder. Bij haar eerste verklaring had de vrouw gezegd dat de kinderen zelf in de auto waren gaan zitten en zich hadden opgesloten. De politie trok dat verhaal meteen in twijfel. Voor de lokale sherrif is het nu na meerdere verhoren duidelijk dat de vrouw haar kinderen heeft laten zitten toen ze niet naar haar luisterden. Ze dacht dat het mondige meisje zichzelf en haar broertje wel kon bevrijden. Ze ging zelf binnen wiet roken.

Drie uur later ging de moeder bij de kinderen kijken, maar toen waren ze al dood. Het was die dag 36 graden. De vrouw wordt aangeklaagd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg.