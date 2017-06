Belgische 'boekenkakker' ontmaskerd

In België lijkt de ‘boekenkakker’ van Halle te zijn ontmaskert. De man liet in de plaatselijke bibliotheek zijn grote boodschap achter in boeken en cd-hoesjes. In een carnavalswinkel vond een zelfde onsmakelijke scenario plaats. Hier was de ‘kakker’ op video vastgelegd.

Tegenover Nieuwsblad Online zegt men dat het een oude bekende is van de bibliotheek. De beelden van de carnavalswinkel werden aan de medewerkers van de bibliotheek getoond. Hier herkende zij een minderjarige klant die dagelijks in de bibliotheek te vinden was.

Het parket van Halle-Vilvoorde zegt nog een slag om de arm te houden of dit wel de zelfde ‘kakker’ is als in de bibliotheek. ‘We zijn nog niet zeker of de twee daders dezelfde zijn of dat we te maken hebben met een copycat. Er zijn verschillende minderjarigen die voor de feiten in aanmerking komen. Voorlopig is er niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog.’