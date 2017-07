'Politie van Vaticaanstad stuit op homo-orgie met drugs'

Tijdens een inval in het huis van de secretaris van één van de belangrijkste adviseurs van de paus, die afgelopen maand plaatsvond, stuitte de Vaticaanse politie op een homoseksuele orgie.

Dit melden de Telegraaf en het Algemeen Dagblad op basis van berichtgeving in de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Volgens de Italiaanse krant werden er ook drugs gevonden. De Vaticaanse politie besloot in te grijpen nadat buren geklaagd hadden over het feest.

Drugs vervoerd met auto van Vaticaan

De hooggeplaatste priester, de secretaris van kardinaal Francesco Coccopalmerio, werd opgepakt en verhoord. Het huis zou eigendom zijn van de Congregatie voor de Geloofsleer, het onderdeel van de katholieke kerk dat onder andere het seksueel misbruik door geestelijken onderzoekt, zo melden de kranten. Voor het vervoer van de drugs gebruikte de secretaris een luxeauto met een kenteken van het Vaticaan, omdat die niet worden gecontroleerd.

Paus woedend

De paus zou volgens de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano woedend hebben gereageerd toen hem het nieuws ter ore kwam. Maar er komen wel vaker schandalen van hoogstaande rooms-katholieke geestelijken naar buiten. Zo weet de Franse krant Le Monde te melden dat één van de nieuwe kardinalen die de paus heeft aangesteld, aartsbisschop Jean Zerbo, een bankrekening heeft waar miljoenen op zouden staan.