Toeristen op de vlucht voor hevige bosbranden in Frankrijk

In Bormes-les-Mimosas brandde afgelopen nacht zeker 600 hectare af. Zeker 10.000 mensen werden afgelopen nacht geëvacueerd. Daaronder ook veel toeristen, waaronder Nederlanders, die in de gebieden hun vakantie 'genieten'. In het gebied, in de buurt van de toeristische kustplaats Saint-Tropez, woeden al dagen de hevigste bosbranden.

Het vuur kan zo snel verspreiden omdat de natuur gort droog is vanwege de hoge temperaturen. Daarnaast speelt de harde wind een grote rol.