Verdachte dood ex-vriendin en grootouders opgepakt

Het parket in Brugge heeft woensdagavond bekend gemaakt dat de verdachte van de driedubbele moord in Moere is aangehouden.

De man wordt verdacht van het om het leven brengen van zijn ex-vriendin (18), haar opa en oma. De procureur van Brugge zegt dat de man werd opgepakt in Oostende. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

Op 22 juli verspreidde de man nog een video via Facebook waarin hij aankondigde zichzelf van het leven te gaan beroven. In de video van 27 minuten spreekt hij in het Engels zijn moeder, zus en beste vriend toe. Ook spreekt hij zijn ex-vriendin rechtstreeks aan. De man kwam tot zijn daad om dat zijn vriendin de relatie had verbroken.