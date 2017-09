Eerbetoon aan zieke burgemeester van Amsterdam

Voor de ambtswoning van burgemeester Eberhard van der Laan aan de Herengracht in Amsterdam hebben zich woensdagavond rond de driehonderd mensen verzameld voor een staande ovatie.

Na een minutenlang applaus zongen de aanwezigen massaal ‘Aan de Amsterdamse Grachten’. Met het eerbetoon wilden de deelnemers laten zien dat hij niet alleen van de stad houdt, maar de stad ook van de burgemeester.

Van der Laan was op het moment van de eerbetoon thuis. Zijn vrouw Femke kwam even naar buiten om iedereen namens haar man te bedanken.

De Amsterdamse burgemeester maakte van de week bekend dat hij per direct zijn functie neerlegde nadat hij de mededeling had gekregen dat hij uitbehandeld is. Hij wil zich nu vooral richten op zijn familie.