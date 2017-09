Duitse politie op zoek naar man die supermarkten afperst en voeding vergiftigd

Nu eist hij weer tien miljoen euro en mocht hij dat geld tegen zaterdag nog niet hebben, dan dreigt hij producten uit de supermarkten te vergiftigen. En daarbij lopen niet alleen supermarkten in Duitsland gevaar. De afperser heeft laten weten dat het om nationale en internationale vestigingen gaat van Duitse levensmiddelenzaken. Dit schrijft de Duitse krant Bild donderdag. Dat de man zijn woord houdt en zijn bedreigingen uitvoert, heeft hij tien dagen geleden al bewezen. Toen wist hij in Friedrichtshafen (Baden-Württemberg) al babyvoeding te vergiftigen.

Vijf vergiftigde potjes babyvoeding

De afperser meldde zich voor het eerst op de avond van 16 september. Hij meldde toen dat hij net voor sluitingstijd vijf vergiftigde potjes babyvoeding in de rekken had gezet van een aantal supermarkten in Friedrichshafen. Vervolgens liet de politie alle babyvoeding uit uit de rekken van de betrokken winkels halen en de inhoud onderzoeken. In vijf potjes werd inderdaad een schadelijke stof gevonden. Nu komt de man met een nieuwe bedreiging. Als hij het geld, de tien miljoen, niet krijgt, zal hij naar eigen zeggen zaterdag weer vergiftigd voedsel in de winkels verspreiden. En deze keer gaat het niet alleen om babyvoeding en blijft de dreiging ook niet beperkt tot Duitsland.

Ethyleenglycol

Volgens de politie gaat het om een gewetenloze afperser die het risico dat mensen door zijn handelen sterven, op de koop toe neemt. De giftige stof die de man in de babyvoeding had gestopt zou volgens de autoriteiten ethyleenglycol zijn, een kleur- en geurloze stof die zoet smaakt. 30 millimeter kan al schadelijk zijn voor een volwassene. Als er op tijd medicatie wordt opgestart, hoeft het echter niet dodelijk te zijn. De politie vraagt klanten goed te kijken of de spullen die ze kopen geen tekenen vertonen dat ze al een keer open zijn geweest.

Man van ongeveer 50 jaar

De politie heeft inmiddels wel een idee wie de afperser is. De man werd gespot op de veiligheidscamera van een aantal supermarkten. Daarop is een man van ongeveer 50 jaar te zien met een grijswitte muts die door de winkel slentert met een boodschappenmandje. De man is middelgroot en heeft een slank, sportief figuur, aldus de Duitse krant. De politie vermoedt dat dit de man moet zijn die het gif heeft verspreid.