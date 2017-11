Man opent vuur op kerkgangers. Tientallen doden en gewonden

In de Amerikaanse staat Texas zijn in een kerk verschillende doden gevallen toen een man een kerkje binnenkwam en het vuur openende op kerkgangers.

Het incident gebeurde rond 11.30 lokale tijd in het piepkleine dorpje Sutherland Springs. De BBC spreekt inmiddels over 27 doden en een nog onbekend aantal gewonden. De politie heeft het gebied in een grote straal afgezet. De schutter is dood, zo bevestigen verschillende bronnen. De lichamen van slachtoffers worden geborgen.

President Trump, die op dit moment op tournee is door Azië, twitterde: "God zij met de mensen van Sutherland Springs, Texas, de FBI en de politie die aanwezig zijn, ik volg de situatie vanuit Japan."