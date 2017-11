Engelsman zet snelheidsrecord met jetpack op ruim 50 km/h

Het is de Engelsman Richard Browning, tevens oprichter en chef-testpiloot van het Britse technologiebedrijf Gravity Industries, gelukt om in de recordboeken terechtgekomen met de gloednieuwe Guinness World Records-titel voor de hoogst behaalde snelheid ooit met een jetpack.

51,53 km/h

Browning behaalde bij zijn derde poging een snelheid van 32,02 miles per uur oftewel 51,53 km/h. Hij wist deze snelheid over een verplichte minimale afstand van 100 meter vol te houden om vervolgens in het meer te vallen maar dat maakte op dat moment niet meer uit, want Richard had toen al geschiedenis geschreven met het nieuw behaalde record.

Jetpack

Het jetpack bestaat uit zes microgasturbines die op kerosine draaien en elk 22 kg stuwkracht hebben. Het jet-pack wordt door lichaams- en armbewegingen bestuurd.