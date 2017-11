Nederlander omgekomen bij ski ongeval in Oostenrijk

In het Oostenrijkse Sölden is woensdag de 66-jarige presentator Eef Mokking van RTV Hattem om het leven gekomen. Dit laat de regionale omroep weten op haar website.

Mokking zou overleden zijn naar een ongeval met een Pistenbully. Hij werd bij piste 24 overreden door de sneeuwwals. Deze wordt gebruikt om verse sneeuw op de piste te drukken.

Op de website laat RTV Hattem weten: ‘Tot ons grote verdriet melden wij dat RTV Hattem-medewerker Eef Mokkink gisteren is verongelukt tijdens het skiën, zijn grote liefhebberij. Op de piste is Eef in botsing gekomen met een machine die wordt gebruikt voor het onderhoud van de piste. Eef is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.’