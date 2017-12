Man (22) gewond bij schietincident Roosendaal, andere man aangehouden

Dinsdagmiddag meldde zich in de buurt van het politiebureau aan de Nieuwstraat een gewonde automobilist.

Rond 16.00 uur kreeg de politiemeldkamer enkele meldingen dat aan de Diamantdijk enkele gewapende mensen met bivakmutsen liepen. Diverse politieauto's reden met spoed naar de Diamantdijk. Toen een politieauto bij het politiebureau aan de Nieuwstraat wegreed, zagen agenten dat op straat twee automobilisten met elkaar op de vuist gingen. Er zaten verder geen inzittenden in beide auto's.

Ziekenhuis

De agenten sprongen tussen beiden. Het bleek dat een man gewond was geraakt, volgens zijn zeggen was hij beschoten. Het slachtoffer, een man (22) uit Roosendaal is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij bleek door een kogel te zijn getroffen. Na behandeling mocht hij het ziekenhuis verlaten.

Politiecellencomplex

De andere man (29), eveneens uit Roosendaal werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex gebracht. Vermoedelijk hebben beide mannen te maken met de meldingen aan de Diamantdijk.

Twee plaatsen delict

Op de Nieuwstraat werd de omgeving van de twee auto's als plaats delict aangemerkt en afgezet. De politie stelde een technisch onderzoek in. Verder werd in de Diamantdijk de omgeving afgezet. Ook hier is onderzoek gedaan. Rond 20.00 uur werden op beide locaties deze onderzoeken afgerond.