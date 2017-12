Britse veiligheidsdienst voorkomt aanslag op premier Theresa May

Dat hebben bronnen rond de veiligheidsdiensten aan Sky News laten weten. Het zou gaan om een zelfmoordactie door twee moslimterroristen. De twee mannen van 20 en 21 jaar oud, respectievelijk afkomstig uit Londen en Birmingham, werden vorige week opgepakt bij een serie invallen in de stad. Ze werden al langer door de veiligheidsdienst MI5 in de gaten gehouden.

Volgens Sky News wilden de mannen in Londen bij de ambtswoning van May in Downing Street een geïmproviseerde bom tot ontploffing brengen. In de daaropvolgende chaos wilden ze dan de woning binnendringen en haar doden.