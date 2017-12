Erdogan noemt Rutte 'zijn oude vriend' en wil relatie met Nederland herstellen

Volgens de Turkse krant Hürriyet zei hij in een interview met journalisten : 'We hebben geen probleem met Duitsland, Nederland of België. Integendeel: de mensen die in de regeringen van die landen zitten, zijn mijn oude vrienden.' Erdogan gaf ook aan waarde te hechten aan goede betrekkingen met de EU en de EU-staten en hij sloot een bezoek aan Nederland niet uit. Mark Rutte heeft volgens de Turkse president 'een aantal signalen afgegeven om de relatie met ons te verbeteren. Die zijn toereikend.' De Turkse leider deed die uitspraken terwijl hij terugvloog na een meerdaagse reis naar Afrika. Dit meldt onder meer het AD donderdag.

Laatste bijeenkomsten heel goed

Erdogan erkent dat er problemen zijn geweest, maar stelt dat de laatste bijeenkomsten heel goed gingen. 'Ik heb ze om steun gevraagd wat betreft Jeruzalem en we hebben allemaal dezelfde mening.’ Rutte heeft vorige week inderdaad tegenover de Telegraaf aangegeven dat hij het graag goed wil maken met Turkije. De diplomatieke rel met het land ontstond in maart van dit jaar toen, vlak voor de Tweede Kamer-verkiezingen, de Nederlandse regering twee Turkse ministers toegang tot Nederland weigerde, omdat zij hier campagne kwamen voeren voor het omstreden Turkse referendum. Sinds deze rel heeft Rutte geen contact meer gehad met Erdogan. Erdogan beschuldigde Nederland vanwege de weigeringen onder meer van nazi-overblijfselen en fascisme. Ook werd de Nederlandse ambassadeur het land uitgezet.

De-escalatie, maar ook kanttekeningen

Het kabinet heeft steeds aangegeven dat het inzet op de-escalatie. Kamerleden zoals Joël Voordewind (CU) en Bram van Ojik (GroenLInks) zijn voorstanders van verbetering van de diplomatieke banden, maar plaatsen ook kanttekeningen, zo weet de Volkskrant. Zo stelt Voordewind: Turkije moet Turkse inmenging in Nederland in het vervolg vermijden' en vindt Van Ojik: 'Na de couppoging zijn vorig jaar zo'n 150 duizend Turkse ambtenaren ontslagen en tienduizenden mensen gevangen genomen. Dit is niet het moment om kritiek in te slikken en de rode loper uit te rollen.' Volgens de Turkije-kenner Joost Lagendijk spelen er ook economische belangen. In de Volkskrant zegt hij: 'Duitse en Nederlandse bedrijven zijn de grootste investeerders in Turkije. Met verkiezingen in 2019 op komst kan hij zich dit soort diplomatiek gedoe niet permitteren.'