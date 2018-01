Overvaller tabakswinkel Rotterdam bijna de sigaar

Hij rende zonder buit de Schiedamseweg over richting de Schippersstraat met een klant in zijn kielzog. Helaas wist de overvaller toch te ontkomen. Agenten hebben een onderzoek ingesteld en via burgernet en twitter is meteen een signalement verspreid. Het gaat om een klein gezette man van ongeveer 1.60 meter. Hij droeg een donkere jogingsbroek en een blauwe winterjas en had een panty over zijn gezicht.