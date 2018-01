Duitse schoolbus ramt winkelpui, 43 gewonden waarvan 8 ernstig

Dinsdag is een schoolbus in het Duitse Eberbach in Baden-Württemberg, van de rijbaan geraakt en een winkelpui geramd. Dit melden de Duitse media dinsdag.

8 ernstig gewonden

Bij het ongeval, dat in de ochtend gebeurde, raakten in totaal 43 personen gewond, waaronder 36 kinderen. In totaal 8 personen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het gaat hierbij vooral om personen die voorin de bus zaten.

Boordcomputer

Volgens de Duitse media zit er aan boord van de bus een zogenaamde boordcomputer. Deze is voor technisch onderzoek meegenomen door de politie om de beschikbare gegevens ten tijde van het ongeval uit te kunnen lezen.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kwamen snel ter plekke aangezien het ongeval op een afstand van slechts 500 meter van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebeurde. Ook kregen de hulpdiensten veel hulp van omwonenden die zich over de lichter gewonde slachtoffers ontfermden en deze opvingen.

Buschauffeur niet in levensgevaar

De chauffeur van de schoolbus raakte ook gewond bij het ongeval maar zou niet in levensgevaar zijn. Hij is wel naar het ziekenhuis overgebracht. Onbekend is op dit moment of hij al door de politie kon worden verhoord.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)