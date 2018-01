Turkse leger begonnen met grondoffensief in noorden van Syrië

Turkije zegt dat het schuilplaatsen van YPG-strijders in Afrin inmiddels heeft bestookt. Dat gebeurde met behulp van de Turkse luchtmacht.

Afrin valt onder de controle van YPG (Koerdische Volksbeschermingseenheden). Die Koerdische militie was in Syrië een van de belangrijkste bondgenoten van het Westen in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Turkije zelf beschouwt YPG als een Syrische tak van de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Ook de stad Manbij, iets verder naar het oosten, wordt door YPG gecontroleerd.

Op de grens tussen Turkije en Syrië worden al dagen Turkse artilleriebeschietingen gemeld, maar grondtroepen zijn nog niet de grens over gestoken. Om daadwerkelijk tot actie over te gaan is toestemming nodig van Rusland die in Afrin een legerbasis heeft. Gisteren is overleg geweest tussen Turkije en Rusland. Onbekend is wat gezegd is.

