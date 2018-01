Stemming partijcongres: SPD wil onderhandelen met Merkel

De afgevaardigden van de SPD waren bijeengekomen om te spreken over de vraag of er opnieuw een kabinet met de christendemocraten kan worden gevormd. van 642 stemmen stemden er 362 voor en 279 tegen. Er was één onthouding. Voor de stemming hield SPD-leider Martin Schulz nog een warm pleidooi voor een nieuwe coalitie met Angela Merkel. Zijn partijgenoten reageerden nogal lauw. Dit melden meerder media zondag.

Nieuwe coalitie nog niet zeker

Bondskanselier Merkel hoopt dat er met steun van de Duitse socialisten weer een regeringsploeg kan worden gesmeed met haar CDU en de Beierse zusterpartij CSU. Maar met de steun die de afgevaardigden van de SPD zondag hebben gegeven, is het nog niet zeker dat er een nieuwe regering komt met CDU en SPD. Want als er een coalitieakkoord komt, moeten de ruim 440.000 leden van de SPD daaraan nog hun steun geven. Gezien het matige enthousiasme bij een groot deel van de partij kan die stemming alsnog een probleem opleveren voor Schulz en Merkel. Maar met de ja-stem is volgens Schulz in ieder geval de weg vrij voor onderhandelingen.

