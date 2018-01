Wolvin doorkruist grensgebied van Nederland en Duitsland en bijt in België schapen dood

Alles wijst erop dat wolvin Naya in het Belgische Meerhout afgelopen weekend twee schapen heeft gedood en opgegeten. De schapenboer vond op zijn terrein twee kadavers terug. Ook zou een schaap ernstig verwond zijn. Dit melden Belgische media. Vanwege bijtwonden in de hals van de dieren denken experts dat het om een wolfaanval gaat. Ook zijn in de buurt sporen van het dier gevonden. De overheid zal de boer schadeloos zal stellen.

Eerste wolf in Vlaanderen

WelkomWolf.be meldt dat begin van de maand de eerste wolf in Vlaanderen is aangekomen. België was het laatste land op het vasteland van Europa waar de bedreigde diersoort terugkeerde. Het gaat om een Duitse wolf, door wetenschappers uitgerust met een halsbandzender, die eerst de Duits-Nederlandse grens overstak en vervolgens vanuit Noord-Nederland helemaal naar de Belgisch-Nederlandse grens tussen Nederlands Limburg/Noord-Brabant (NL) en Belgisch Noord-Limburg liep. Die grens is hij nu voorbij. Ze loopt nu ergens in de moerassen van het Kempen-Broek rond.

Wolf doorkruist grensgebied van Nederland en Duitsland

Eind 2017 en begin 2018 heeft een vrouwelijke wolf het grensgebied van Nederland en Duitsland van noord naar zuid doorkruistNa bezoeken aan Overijssel, Drenthe, Gelderland, Brabant en Limburg is ze inmiddels in België aangekomen. Dat blijkt uit data van de Technische Universiteit Dresden. De wolf is oorspronkelijk afkomstig uit Mecklenburg-Vorpommern alwaar ze werd gevangen en een halsbandzender om kreeg met de bijbehorende naam: Naya, geboren in 2016. Daardoor kon haar route ook nauwkeurig worden gereconstrueerd, door een samenwerking tussen de Technische Universiteit Dresden en Wageningen Environmental Research (Alterra).

Wolf steekt Rijn en Maas over

Op 18 december is Naya Overijssel binnengelopen, waar ze overdag tussen Ommen en Hardenberg in boswachterij Hardenberg verbleef. Van daaruit loopt ze naar het noordwesten, tot de A28 bij De Wijk in Drenthe. Vervolgens keert ze terug naar Overijssel en gaat naar boswachterij Staphorst, waar ze tussen 19 en 22 december blijft. In de vroege ochtend van 23 december gaat Naya naar het zuiden en komt uit bij Luttenberg. Ze verblijft dan overdag in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug bij Hellendoorn. Ook op 24 december is ze nog op de Sallandse Heuvelrug.

Op 25 december gaat ze verder naar het zuiden en passeert ze de A1 en het Twentekanaal. Ze is dan overdag bij Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Op 26 en 27 december verblijft Naya in de bossen van Montferland. Op 28 december steekt ze de A12 over en gaat weer even terug naar Duitsland, tot in de buurt van Emmerich. Daar steekt ze de Rijn over, waarna ze op 29 december aankomt in Nationaal Park de Maasduinen in Limburg. Op 30 december steekt ze de Maas over en passeert de A73 bij Venray. Overdag verblijft ze in de Schadijkse bossen bij Horst.

Op 31 december is ze in Limburg en Brabant, in de Mariapeel en de Deurnese Peel. Vervolgens gaat de route verder naar het zuiden, waarbij Nationaal Park de Groote Peel wordt doorkruist, en de A67 en de Zuid-Willemsvaart worden gepasseerd. Op 1 januari is ze dan in het Weerterbos. Daar passeert ze de A2. Op 2 tot 3 januari is ze in de Weerter- en Budelerbergen, waar ze in het moeras bij Budel-Dorplein en de Loozerheide verblijft. Daarna steekt Naya de grens over naar België, waar ze officieel de eerste ‘Belgische wolf’ wordt.

