Vliegtuig en helikopter botsen in Duitsland, vier doden

De helikopter was reddingshelikopter en het vliegtuig een klein model sportvliegtuig. Beide toestellen kwamen in botsingen tussen Rheinhausen en Erlichsee. Het was volgens de politie in het begin nog onduidelijk of er meer slachtoffers waren. Het is volgens een woordvoerder nog onduidelijk wie in welk transportmiddel heeft gezeten.

----------------------------------------------------------------------------------

Volg Blik op Nieuws op sociale media: Twitter, Facebook of Google+

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de handige app in de App store (ios) of de Play store (android)