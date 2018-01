'Wolfspin zet woning in brand'

In het Noord- Californië heeft een in de brand gestoken wolfspin afgelopen zondag een huis in brand gezet.

De eigenaar van de woning probeerde de grote griezel te doden met een zogenaamde fakkelaansteker en dat lukte. Waar de man niet op had gerekend, was dat de brandende spin op de vlucht sloeg onder het matras van de slaapkamer. Voor de man het in de gaten had, sloegen de vlammen uit de slaapkamer. De brandweer heeft de woning gecontroleerd laten afbranden, zo meldt de plaatselijke krant het Redding Record Searchlight. Het is onduidelijk of de spin heeft overleefd.

Wolfspinnen kunnen opgroeien tot een menselijke hand, hoewel veel ondersoorten veel kleiner zijn. Het gif wordt als gevaarlijk voor de mens beschouwd, hoewel over het algemeen niet dodelijk.

