Vader Insiva doet rechtelijke uitspraak af als 'fake-nieuws'

In september 2016 liet Hermani zijn dochter op gewelddadige wijze ontvoeren vanuit de woning van zijn ex in Amsterdam. Omdat Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met India, hadden uitspraken van de Nederlandse rechtbank weinig zin. Totdat de familierecht in India besliste dat Insiva bij de moeder hoort. Hermani heeft tot 27 maart om zijn dochter aan zijn ex over te dragen. Zo als het zich nu laat aanzien zal Hermani hier niet aan meewerken.

Tegenover het AD zegt Hermani: ‘Zo'n uitspraak van de rechter is er niet. Bestaat niet. Het wordt allemaal verzonnen door Nadia die de media bewerkt. Het is fake-nieuws. Hoe kan ik meewerken aan een rechtelijk bevel dat niet bestaat? Bovendien is er hier al eerder een uitspraak geweest dat ík de voogdij over het meisje heb. Waarom is dáár niets over gepubliceerd? Omdat Nadia dáármee niet maar de media is gestapt. Ik respecteer elke uitspraak van welke rechter dan ook, maar dit klopt gewoon niet. Bovendien zijn we voor de rechter in India nog niet eens gescheiden en een scheiding moet plaatsvinden in India.’

