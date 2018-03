Nabestaanden willen rekening voor uitvaart zonder lichaam niet betalen

In het Belgische Wachtebeke hebben twee zoon en een dochter op 4 februari 2012 afscheid genomen van hun moeder in de kerk, terwijl het lichaam helemaal niet in de kist lag. Volgens oud-uitvaartondernemen Freddy Ongena is dit nog geen reden om de rekening van 6500 euro niet te voldoen.

Tijdens de uitvaart had Ongena het lichaam van Simonné Vermeersch al naar het crematorium in het 12 kilometer verderop gelegen Lochristi gebracht. Het lichaam van de vrouw was al gecremeerd voordat überhaupt de kerkdienst begonnen was.

De schoonzoon van Vermeersch ontdekte het voorval de avond na de uitvaart. Tegenover het Laatste Nieuws zegt hij: ‘Het was die dag -16 graden. Er was niet gestrooid en de wegen waren spekglad. Toch was de begrafenisondernemer in een mum van tijd van Wachtebeke naar Lochristi en terug gereden om ‘ons ma’ te cremeren en ons de urn te bezorgen. De tijdsduur klopte niet.’

De advocaat van de uitvaartondernemer laat weten dat men hiertoe besloten had vanwege het slechte weer en de drukte. ‘Mijn cliënt heeft dat niet meegedeeld aan de familie Fermont omdat hij het rouwproces niet wilde verlengen.’

De nabestaanden besloten daarom de rekening van 6500 euro niet te voldoen. De uitvaartondernemer eiste voor de rechtbank dat nabestaanden alsnog de rekening voldoen. De nabestaanden eisen op hun beurt 15.000 euro schade vergoeding. De rechtbank zal zich over de zaak buigen.