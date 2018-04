Nederlanders gewond bij aanslag in Duitsland

In het Duitse Münster is een bestelbus zaterdagmiddag op een groep mensen ingereden die op een terras zaten. Daarbij zijn volgens de politie twee doden gevallen.

Naast doden zijn er dertig gewonden, waarvan zes zwaargewond. Volgens minister Reul is de dader een Duitser zonder migratieachtergrond, die geen banden heeft met jihadisten. Duitse media melden dat het gaat om de in 1969 geboren Jens R., die kampte met psychische problemen. De dader zou zichzelf van het leven hebben beroofd. De politie had de binnenstad enige tijd volledig afgesloten.

De explosieve opruimingsdienst is begonnen met een onderzoek bij het busje. Mogelijk zou er een explosief aanwezig zijn.

Nederlanders gewond

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er bij de aanslag twee Nederlanders gewond geraakt. Beide liggen in het ziekenhuis. De toestand van één Nederlander is volgens het ministerie kritiek.

Doorzoeking woning

Ook de woning van de man is door de politie onderzocht. Hier werd een compleet wapenarsenaal aangetroffen, waaronder een AK-47