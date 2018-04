VS stuurt meer oorlogsmaterieel richting Syrië

Foto: U.S. Navy

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties roept landen op om de situatie in Syrië niet nog verder uit de hand te laten lopen.

De Veiligheidsraad kon het niet eens worden over een onderzoek om te achterhalen of er opnieuw chemische wapens zijn gebruikt in de Syrische stad Douma en welk team specialisten dat moet gaan onderzoeken.

De VS en zijn westerse bondgenoten en Rusland stonden lijnrecht tegenover elkaar. Voorstellen van zowel de Amerikanen als de Russen stuitten op een veto.

„Maak je klaar Rusland, want ze (de raketten) zullen komen, mooi, nieuw en slim”, zo twitterde president Trump eerder. Rusland reageerde daarop door te zeggen dat de raketten direct zouden worden neergehaald en dat ook de lanceerbases zouden worden bestookt.

Inmiddels heeft de VS meerdere oorlogsschepen naar het gebied gestuurd om een mogelijke vergeldingsactie van de Russen te kunnen vergelden. Ook de UK zou onderzeeërs richting Syrië hebben gestuurd. De Syrische luchtmacht zou haar vloot hebben veiliggesteld op een basis die door Russische militairen in belegerd.