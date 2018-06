Politie onderzoekt schietpartij Honingerdijk Rotterdam

De politie onderzoekt het schietincident dat dinsdagavond plaatsvond aan de Honingerdijk in Rotterdam en komt daarbij graag in contact met getuigen. Bij het schietincident vielen geen gewonden.

Rond kwart voor zes meldden getuigen bij de politie dat op de Maasboulevard een aanrijding tussen twee auto’s plaats had gevonden. Na de aanrijding, stopten de auto’s op een grasveld vlakbij de Honingerdijk. De mannen die uitstapten begonnen op elkaar te schieten en vluchtten daarna. Politieagenten gingen er direct naartoe. In de omgeving konden ze twee verdachten aanhouden: Rotterdammers van 31 jaar oud. Ook troffen ze een vuurwapen aan. Dat is in beslag genomen. Bij het schietincident vielen geen gewonden. De politie onderzoek wat zich exact heeft afgespeeld. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.