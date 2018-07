'Grote order VS maakt JSF goedkoper'

De Amerikanen hebben een contract getekend voor de levering van 141 JSF toestellen. Hier zou volgens verschillende media een bedrag van 13 miljard dollar gemoeid zijn. Hierdoor wordt de prijs van het toestel verlaagd van 94,3 miljoen dollar naar 89 miljoen. Een kostenbesparing van zes procent. De verwachting is dat de prijs van de F35 in 2020 rond de 80 miljoen dollar per stuk is.