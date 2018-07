Vier doden en vier zwaargewonden bij ernstig ongeval op Duitse autobahn

Nog eens vier personen raakten zwaargewond. De zwaargewonden zijn per traumahelikopter naar ziekenhuizen overgebracht. Dit meldt Politie Heilbrunn. Het ongeval gebeurde tussen Würzburg en Heilbrunn. De politie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. De snelweg is in de richting Heilbrunn afgesloten. De afsluiting zal nog zeker enige uren duren.

De exacte plek waar het ongeval plaatsvond, is tussen de afritten Ahorn en Boxberg. Er zijn daar minstens tien auto's op elkaar gebotst, zo laat een woordvoerder van de Duitse politie via Twitter weten. De politie kreeg de eerste oproep rond 16.00 uur. Er werd in totaal 100 man ingezet bij de hulpdiensten, politie en brandweer. Ook werd de hulp van drie traumaheliopters en een politiehelikopter ingeroepen, zo meldt de Duitse nieuwssite HNA.